Camarda si presenta al Lecce: «Voglio sfruttare questa grande occasione, sul Milan dico invece questo». Le ultimissime sui rossoneri

Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha parlato in conferenza stampa.

«Sono un numero nove, giocare in area di rigore è il mio pane quotidiano. Sto lavorando per migliorare anche fuori dall’area. Mi considero un lavoratore, punto ogni giorno a migliorarmi e ambisco a fare sempre meglio. Voglio sfruttare tutte le occasioni che potrò avere»

«Un attaccante ha bisogno della squadra alle sue spalle, altrimenti non sarebbe così importante. Non sento la pressione, vivo tranquillo, non cambio mai atteggiamento»

«Il Milan è una seconda casa ma adesso penso al presente e al Lecce. Lo scorso anno con il Milan mi allenavo contro giocatori come Gabbia e Tomori, devi alzare il ritmo e il livello. In allenamento migliori e in partita metti in atto quello che impari»