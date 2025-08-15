Camarda Lecce, Di Francesco esalta l’ex Milan: «Deve migliorare ma ha grandissime potenzialità»

Camarda Lecce, l’ex attaccante del Milan è pronto all’avventura in giallorosso: il suo allenatore Di Francesco lo esalta

Il sipario sulla nuova stagione calcistica si sta alzando, e il Lecce si prepara a scendere in campo per il Primo Turno di Coppa Italia contro la Juve Stabia. La sfida, in programma venerdì, è di fondamentale importanza, poiché chi vincerà affronterà la vincente della partita tra Milan e Bari, in programma a San Siro domenica sera. A presentare il match, in conferenza stampa, è stato il tecnico dei salentini, Eusebio Di Francesco, che ha parlato di diversi temi, tra cui il futuro dei suoi attaccanti, con un occhio di riguardo per Nikola Krstovic e il giovane talento del Milan, Francesco Camarda.

Come riportato dai media locali e ripreso da diverse testate, Di Francesco ha affrontato la delicata situazione di Krstovic. L’attaccante montenegrino è al centro di numerose voci di mercato, con il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri che lo considera una delle alternative principali a Rasmus Højlund. “La situazione è stata più volte palesata, è a conoscenza di tutti,” ha dichiarato il mister, riconoscendo l’interesse dei rossoneri. Nonostante ciò, Di Francesco ha tenuto a precisare che la sua presenza in campo non è in discussione. “Questo non significa che anche lui non possa essere impiegato dal primo minuto,” ha aggiunto, sottolineando che “attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall’inizio in questa partita e in campionato.” Queste parole mostrano la professionalità del tecnico, pronto a sfruttare il giocatore fino a quando non ci sarà una decisione definitiva.

Ma il tema che ha scaldato gli animi in conferenza è stato quello di Francesco Camarda. Il giovane talento, che il Milan ha concesso in prestito secco al Lecce per garantirgli maggiore minutaggio e esperienza, ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da parte di Di Francesco. “Di Camarda non posso che parlare bene, dimostra di avere un’età differente,” ha affermato l’allenatore, che ha potuto lavorare a stretto contatto con il ragazzo. Pur riconoscendo che “chiaramente deve migliorare,” il tecnico ha visto “grandi potenzialità” nel giovane attaccante. “Sono molto contento in questo momento di poter allenare sia Krstovic che Camarda,” ha concluso Di Francesco, evidenziando la qualità dei due profili a sua disposizione.

La partita contro la Juve Stabia, allenata da Ignazio Abate, ex rossonero, sarà l’occasione per vedere all’opera il Lecce di Di Francesco e, molto probabilmente, anche il talento di Camarda. Il match, oltre a essere un’opportunità per avanzare nel torneo, sarà un banco di prova importante per il futuro di Krstovic, il cui destino è legato a doppio filo alle mosse di mercato del Milan.