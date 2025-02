Camarda, tornato al gol con Milan Futuro: rete che mancava da tanto tempo!

Camarda è tornato al gol e lo ha fatto con Milan Futuro nella partita contro il Pescara andata in scena oggi

Francesco Camarda è tornato a segnare e lo ha fatto con Milan Futuro nel match contro il Pescara andato in scena nella giornata di oggi. L’attaccante classe 2008, ormai nel giro della prima squadra sia per Serie A che per Champions League, non segnava da 175 giorni.

L’ultima rete, sempre con Milan Futuro, l’aveva realizzata il 1 settembre 2024 contro il Carpi.