Camarda, il futuro è un rebus: tra il recupero e le sirene dalla Serie A. Lo vuole questo club

Camarda, la Fiorentina preme per avere l’attaccante a partire dalla prossima stagione: per il Milan c’è un rebus da sciogliere

Il percorso di crescita di Francesco Camarda sta vivendo una fase di cruciale riflessione. Dopo una stagione 2024/2025 caratterizzata da continui passaggi tra Primavera e Milan Futuro, il prestito al Lecce della scorsa estate doveva rappresentare la svolta. In Puglia, il talento classe 2008 ha collezionato 19 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a referto un gol e un assist, ma il suo cammino si è interrotto bruscamente il 29 gennaio scorso.

Come riportato da Calciomercato.com, il giovane attaccante è stato operato all’Humanitas di Rozzano per la ricostruzione del cercine glenoideo della spalla destra, un intervento in artroscopia che lo terrà ai box almeno fino a metà aprile.

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Camarda nel mirino di Paratici: la Fiorentina bussa alla porta del Milan

Nonostante l’infortunio, il mercato intorno al gioiellino rossonero resta accesissimo. Fabio Paratici, grande estimatore del ragazzo, starebbe spingendo per portare Camarda alla Fiorentina nella prossima stagione, facendo leva sugli ottimi rapporti con l’agente Giuseppe Riso.

La società viola valuta profondi cambiamenti in attacco, incluso il possibile addio di Moise Kean, e Francesco non direbbe no a una piazza così ambiziosa. Tuttavia, secondo Calciomercato.com, la linea del Milan non cambia: il giocatore è considerato un patrimonio incedibile, a meno di offerte folli. Il club rossonero valuta ora un prestito in una squadra di vertice, sul modello di quanto fatto dall’Inter con Pio Esposito, per evitare che il ragazzo resti bloccato all’ombra di punte più navigate a Milanello.