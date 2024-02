Calzona dopo Cagliari Napoli: «Il quarto posto è lontano ma ci crediamo. Sul Barcellona…». Le parole dell’allenatore dei partenopei

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, interviene in conferenza stampa nel post partita contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni del rivale del Milan.

GARA – «Dovevamo gestire meglio quella palla molto leggibile calciata da molto lontano, la cosa che al momento mi fa arrabbiare di più. Abbiamo avuto due occasioni per chiudere la gara e non le abbiamo sfruttate. Abbiamo perso tante palle in uscita, il campo non era in perfette condizioni e il vento disturbava molto. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene a tratti, la nota positiva è aver ritrovato l’ordine. I problemi nostri sono mentali, dobbiamo muoverci meglio ma abbiamo iniziato ad essere più squadra, lo facciamo a tratti dunque il problema è mentale»

QUARTO POSTO – «Il quarto posto è lontano ma ci sono altre competizioni meno lontane. Finché la matematica non ci condanno ci crediamo. Contro il Barcellona è una gara importantissima, sarebbe grandioso passare il turno ma pensiamo partita per partita»