Calvo: «La Juve guarda due classifiche: una co 35 punti e l’altra con 50». Le parole del Chief Football Officer della Juventus

Francesco Calvo ha parlato della situazione di classifica della Juventus ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del Chief Football Officer bianconero:

«È una partita importante, non da dentro o fuori. Noi guardiamo due classifica: una che abbiamo 35 punti e l’altra che ne abbiamo 50. Ragioniamo di partita in partita, quindi per noi è importante vincere stasera».