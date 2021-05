Hakan Calhanoglu è tra i testimonial della nuova maglia del Milan 2021/22, un possibile segnale di mercato

Nuove maglie, vecchi testimonial, tante suggestioni. E’ il caso di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto a giugno, ritratto con la nuova divisa rossonera che entrerà in scena nella prossima stagione. Una maglia che il fantasista turco potrebbe anche non indossare mai in campo qualora l’accordo con la dirigenza non venisse trovato per il 30 giugno.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a molti casi di giocatori utilizzati come testimonial delle divise future e poi andati altrove – l’ultimo esempio è Paquetà – ma qui il caso è diverso perché tra i rossoneri e Calhanoglu le cose sembrano convergere verso un accordo.