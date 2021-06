Calhanoglu sotto attacco: «Col Milan ha giocato bene solo 6 mesi»

Il trasferimento di Calhanoglu dal Milan all‘Inter non va giù ai tifosi rossoneri. Il turco, che è stato anche un obiettivo della Juve, è finito nel mirino del giornalista Luca Serafini che lo ha criticato a Sportitalia.

Le dichiarazioni riprese da Calcionews24.

«I dieci del Milan sono stati Rivera, Gullit: lui ha giocato bene sei mesi in quattro anni. Ha concluso con un europeo in linea con i suoi tre anni e mezzo: l’offerta del Milan che gli raddoppiava lo stipendio non era migliorabile in nessun modo, che vada».