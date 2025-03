Calhanoglu stuzzica ancora il Milan: «All’Inter mi hanno migliorato anche come persona, vi spiego». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato da Sport Mediaset, Hakan Calhanoglu, ex Milan e attualmente all’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto polemizzare alcuni tifosi

PAROLE – «Mi hanno alzato non solo come giocatore, ma anche come persona, sono maturato di più. Li ringrazierò sempre, quello che fanno, non solo per me, ma per noi, è inspiegabile. Si può solo vivere. Io sto vivendo un momento bellissimo, i nostri tifosi sono incredibili».