Sembra essere giunti ad una fase di stallo quasi definitiva tra il Milan e Hakan Calhanoglu, a riportarlo è la redazione di Sky Sport

Sembra essere giunti ad una fase di stallo quasi definitiva tra il Milan e Hakan Calhanoglu, a riportarlo è la redazione di Sky Sport che afferma come in caso di mancato accordo tra l’entourage del fantasista turco e il Milan sarebbe la Juventus il club più accreditato ad acquistarlo. Una doppia beffa per il Milan che non solo perderebbe il proprio numero 10 a parametro zero ma rischierebbe anche di potenziare una diretta concorrente per i prossimi anni.

LA DISTANZA – Secondo quanto scritto da Sky Sport, sarebbe di un milione di euro la distanza tra l’offerta avanzata dal Milan (4 milioni a stagione) e i 5 richiesti da Calhanoglu e il suo procuratore. Al momento non sembra all’orizzonte alcun rilancio da parte della dirigenza rossonera con il fantasista turco che potrà liberamente scegliere la propria futura destinazione. Su di lui, oltre alla Juventus in pole, anche Arsenal e Chelsea.