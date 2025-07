Calhanoglu, l’addio dell’ex Milan all’Inter si complica? Marotta fa muro e fissa il prezzo

Calhanoglu, si può complicare l’addio all’Inter del centrocampista turco ex Milan: servono almeno 30 milioni di euro

La tensione sale in casa Inter: il calciomercato entra nel vivo con il futuro di Hakan Calhanoglu al centro delle discussioni. Mentre si cerca di ricomporre il “caso” che lo vede protagonista con Lautaro Martinez, l’attenzione della dirigenza nerazzurra è tutta sulle cessioni in uscita. Un contatto imminente con Gordon Stipic, l’agente di Calhanoglu, ex centrocampista del Milan dal 2017 al 2021, è atteso a breve. Stipic è la mente dietro l’operazione che potrebbe portare il centrocampista turco al Galatasaray, un piano di cui il giocatore è pienamente consapevole, conoscendone ogni singolo dettaglio e sviluppo.

La Strategia del Silenzio di Calhanoglu: Un Gioco d’Attesa

Finora, Hakan Calhanoglu ha mantenuto una posizione pubblica estremamente cauta. Non ha mai esplicitamente chiesto la cessione all’Inter. Le sue uniche parole sono state un sibillino “vedremo”, che ha lasciato aperte tutte le porte a ogni scenario. Questa strategia mediatica lo posiziona in una situazione molto comoda: qualora l’affare con il Galatasaray non dovesse concretizzarsi, Calhanoglu potrà sempre sostenere di non aver mai forzato una rottura con l’ambiente nerazzurro. Un vero e proprio gioco di attesa che il club ha ormai perfettamente compreso e che ora attende solo una mossa ufficiale per essere risolto. L’obiettivo primario dell’Inter è trovare una via d’uscita che possa soddisfare tutte le parti coinvolte, garantendo una transazione equa e vantaggiosa. La dinamica è stata riportata con dovizia di particolari da La Gazzetta dello Sport, confermando l’importanza di questa trattativa per le strategie future dell’Inter.

La Posizione Ferma dell’Inter: Il Prezzo Scende, ma Non Troppo

Nel prossimo colloquio decisivo con l’agente Stipic, l’Inter intende ribadire la sua posizione ferma e inequivocabile. Non esiste alcuna possibilità che Calhanoglu venga liberato a parametro zero, né che la sua cessione avvenga per una cifra contenuta. Tuttavia, si registra una novità fondamentale che potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare l’affare: il prezzo del cartellino è sceso. Non si parla più dei 35-40 milioni di euro che circolavano inizialmente come valutazione del giocatore. Ora la valutazione si è assestata su una cifra nettamente più bassa, rendendo l’operazione più appetibile per il club turco. Questa strategia flessibile dimostra la volontà dell’Inter di monetizzare al meglio la cessione, pur riconoscendo le dinamiche di mercato attuali e la volontà del giocatore di cambiare aria.

La Cifra per la Cessione: 30 Milioni per Iniziare le Trattative

Per sedersi al tavolo delle trattative e avviare una discussione concreta, l’Inter si aspetta un’offerta tangibile e credibile da parte del Galatasaray. La nuova base d’asta per Calhanoglu è stata fissata a 30 milioni di euro. Se il club turco presenterà una proposta che si avvicini a questa cifra, la trattativa potrà finalmente decollare e, potenzialmente, concludersi anche in tempi rapidi. La dirigenza nerazzurra ha tutta l’intenzione di chiudere questo capitolo del mercato estivo nel più breve tempo possibile, per potersi concentrare su nuovi obiettivi e rinforzi strategici. L’esito di questo incontro sarà cruciale per definire il futuro di Calhanoglu e per le prossime mosse di mercato dell’Inter, che punta a ottimizzare le uscite per finanziare acquisti mirati e costruire una squadra ancora più competitiva.