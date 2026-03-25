Calhanoglu al veleno: «Passaggio dal Milan all’Inter? Mai ricevuta un’offerta reale dei rossoneri. Ecco come ho deciso»

Calhanoglu, regista dell’Inter ed ex Milan, è tornato sul contestato passaggio dai rossoneri ai nerazzurri: le dichiarazioni

In un’intima intervista rilasciata a Kafa Sport direttamente dal centro sportivo di Appiano Gentile, il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu è tornato a parlare del suo passaggio dall’Inter al Milan.

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PASSAGGIO DAL MILAN ALL’INTER- Non è stato facile impormi all’inizio. Dovevo prima dimostrare a me stesso il mio valore. Anche per i tifosi dell’Inter c’erano dei dubbi. Ricordo la mia prima partita: un gol e un assist, un gol bellissimo. Ero emozionato, era un momento importante della mia carriera. Penso di averlo superato bene. Essere arrivato a parametro zero forse mi ha aiutato mentalmente. A volte il fatto di avere il passaporto turco può essere uno svantaggio in Europa, perché il nostro valore non è sempre riconosciuto. Però oggi giocatori come Kenan o Arda stanno ricevendo il giusto valore per le loro prestazioni, ed è molto importante. Credo di aver contribuito anche io a questo cambiamento. Quando ho scelto la nazionale turca, pensavo che potesse essere un esempio per altri ragazzi cresciuti all’estero. E infatti è successo: molti hanno scelto la Turchia, anche alcuni che poi si sono pentiti di non averlo fatto».

ANCORA SUL PASSAGGIO DAL MILAN ALL’INTER- «Come è nato il trasferimento all’Inter? Il Milan non mi ha mai fatto un’offerta ufficiale per il rinnovo, solo a parole. Abbiamo aspettato fino alla fine dell’Europeo, ma niente. Poi c’erano anche Barcellona e Juventus interessate. Alla fine è arrivata l’Inter. Inzaghi mi chiamava continuamente durante l’Europeo. Mi voleva davvero tanto. Io ero indeciso: passare dal Milan all’Inter non è facile, è una scelta pesante. Il mio agente mi ha detto: ‘Dormici sopra e poi decidi.’ Il giorno dopo ho detto sì. Non ne ho parlato con la mia famiglia, è stata una decisione mia. Poi ho comunicato tutto a loro e mi hanno sostenuto. Mia moglie è sempre al mio fianco, qualunque decisione io prenda. Alla fine sono io che devo scendere in campo e prendermi le responsabilità»

LE DICHIARAZIONI DI CALHANOGLU