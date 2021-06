Calhanoglu, il Milan attende l’esito dell’europeo per poi decidere insieme al giocatore se rinnovare il contratto oppure separarsi

Calhanoglu, il Milan attende l’esito dell’europeo per poi decidere insieme al giocatore se rinnovare il contratto oppure separarsi, lasciando scorrere il tempo fino al 30 giugno, ovvero a scadenza contratto.

L’ULTIMA GARA- Questa sera alle 18 la gara della Turchia contro la Svizzera, piazzarsi tra le migliori terze non sarà facile neanche vincendo, il Milan rimane alla finestra per capire meglio se saranno ottavi di finale oppure eliminazione, in modo tale da organizzare un incontro decisivo.

LE POSIZIONI- Tra domanda ed offerta balla un milione di euro, il giocatore chiede almeno 5 milioni di euro, il Milan non si muove dai 4. Intanto il tempo passa ma per fare una firma basterà un veloce pomeriggio di giugno, Europeo permettendo.