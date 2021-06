Calhanoglu ha terminato le visite mediche con l’Inter: i dettagli

Calhanoglu ha terminato le visite mediche con l’Inter e si appresta a mettera la firma sul triennale offerto da Beppe Marotta

Hakan Calhanoglu è sempre più lontano dal Milan: il trequartista turco infatti ha da poco terminato le visite mediche con l’Inter e si appresta ora a firmare il contratto, un triennale con opzione per il quarto anno a 6 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

NESSUN TRADIMENTO – Dal Milan filtra serenità. Il passaggio del turco ai rivali cittadini non viene vissuto come un tradimento coi rossoneri che ora si adopereranno per cercare la migliore soluzione possibile sulla trequarti.