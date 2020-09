Calhanoglu già in gruppo, domani tornano gli altri nazionali

Nella giornata di oggi Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi dopo il doppio impegno con la propria nazionale turca

Nella giornata di oggi Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi dopo il doppio impegno con la propria nazionale turca. Da domani torneranno a disposizione anche gli altri nazionali e Stefano Pioli potrà iniziare a lavorare in vista dell’esordio stagionale contro lo Shamrock Rovers (preliminari di Europa League) e successiva partita contro il Bologna di Sinisa Mihailovic. Grande attesa anche per il ritorno dalla Nazionale italiana di Gigio Donnarumma, il quale dovrà necessariamente parlare con la società nelle prossime settimane per trovare un accordo per il rinnovo di contratto (che scade, ricordiamo, nel giugno del 2021).