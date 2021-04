Calhanoglu, finalmente una bella notizia: il messaggio del Milan

Hakan Calhanoglu è di nuovo padre. Oggi il fantasista turco e sua moglie festeggiano la nascita della loro secondogenita. Ora sono due le bimbe all’interno di casa Calhanoglu dopo Lyla nata due anni fa.

A congratularsi con il proprio tesserato è il Milan che così scrive su Twitter: «La famiglia Calhanoglu si allarga! Congratulazioni a mamma e papà».

There's a new entry in town 😍

Congratulations to @hakanc10 and Sinem on the newborn baby!

La famiglia Çalhanoğlu si allarga! 😍

Congratulazioni a mamma e papà

— AC Milan (@acmilan) April 6, 2021