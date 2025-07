Calhanoglu, svolta a sorpresa per l’ex Milan e futuro deciso. La situazione

Calhanoglu, clamorosa svolta a sorpresa nel futuro dell’ex centrocampista del Milan. Salta il trasferimento dall’Inter al Galatasaray

La telenovela di mercato che ha coinvolto Hakan Calhanoglu e il Galatasaray si è conclusa con un nulla di fatto. Il centrocampista turco rimarrà all’Inter, mettendo fine alle speculazioni che lo volevano di ritorno in Turchia. La decisione è stata ufficializzata al termine di un incontro chiave tenutosi nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, a Milano, tra i dirigenti nerazzurri e i rappresentanti del club turco.

L’esito dell’incontro è stato chiaro e inequivocabile: le condizioni per intavolare una trattativa che potesse portare Calhanoglu al Galatasaray non sussistono. Questo significa che l’Inter non ha trovato un accordo economicamente o strategicamente vantaggioso per cedere uno dei suoi elementi chiave a centrocampo. La notizia, riportata con autorevolezza da Gianluca Di Marzio, conferma la volontà dell’Inter di non privarsi del giocatore, considerando il suo ruolo fondamentale all’interno della squadra di Simone Inzaghi.

Calhanoglu, arrivato all’Inter dopo quattro stagioni trascorse con i cugini del Milan, ha saputo conquistare il cuore dei tifosi nerazzurri a suon di prestazioni convincenti e gol decisivi. La sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e la capacità di calciare da fuori area lo rendono un elemento imprescindibile per il centrocampo interista. Nelle ultime stagioni, ha dimostrato una crescita esponenziale, diventando non solo un costruttore di gioco, ma anche un pericoloso finalizzatore. La sua permanenza assicura stabilità e qualità al reparto mediano, un aspetto cruciale in vista degli impegni della prossima stagione, che vedranno l’Inter lottare su più fronti.

La trattativa con il Galatasaray era nata da un interesse concreto del club turco di riportare in patria un giocatore di spicco come Calhanoglu. Tuttavia, l’Inter ha mantenuto una posizione ferma, valutando il giocatore come non cedibile a meno di offerte irrinunciabili, che evidentemente non sono arrivate. Questa decisione sottolinea la strategia del club di puntare sulla continuità tecnica e di rinforzare la rosa mantenendo i propri pilastri, piuttosto che indebolirla con cessioni importanti.

Per i tifosi interisti, la notizia è un motivo di grande soddisfazione. La conferma di Calhanoglu garantisce un centrocampo solido e creativo, fondamentale per gli obiettivi ambiziosi della squadra. Il giocatore, dal canto suo, proseguirà la sua avventura in Italia, dove si è ormai affermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato. Dopo aver vestito la maglia del Milan per quattro anni, la sua esperienza con l’Inter si arricchisce ulteriormente, promettendo ancora emozioni e successi. La prossima stagione lo vedrà dunque ancora protagonista al Giuseppe Meazza, pronto a incantare i suoi tifosi con le sue giocate di classe.