Calhanoglu, la mossa dell’ex Milan spiazza l’Inter! Richiesta da non credere, cosa è successo

Calhanoglu, il centrocampista turco ex Milan ha richiesto all’Inter di essere trasferito al Galatasaray a prezzo di saldo

L’Inter si trova ad affrontare una situazione delicata riguardo al futuro di Hakan Calhanoglu, talentuoso centrocampista turco e ex Milan, il cui desiderio di cambiare aria si fa sempre più pressante. Arrivato a Milano sponda nerazzurra quattro anni fa a parametro zero proprio dai cugini rossoneri, il numero 20 starebbe esercitando una forte pressione sul presidente Giuseppe Marotta, stimato dirigente sportivo italiano, per ottenere una cessione a prezzo di favore in direzione Galatasaray.

La notizia, riportata da Il Giornale, delinea uno scenario inaspettato in casa nerazzurra. La volontà del trentunenne, pilastro del centrocampo dell’Inter e della nazionale turca, è chiara da giorni. Tuttavia, in Viale della Liberazione, sede dell’Inter, la richiesta per il suo cartellino si è sempre attestata tra i 35 e i 40 milioni di euro per il club di Istanbul. Nonostante il pressing per un addio, Calhanoglu mantiene un eccellente rapporto con la dirigenza interista, i suoi compagni di squadra e, soprattutto, i tifosi. Questi ultimi lo hanno fin da subito osannato come un idolo, dedicandogli persino un coro personalizzato intonato in ogni partita, sia a San Siro che in trasferta.

Una Carriera tra Italia, Germania e Turchia

Calhanoglu, nato nel 1994, ha vestito diverse maglie importanti nel corso della sua carriera. Oltre all’Inter e al Diavolo, ha giocato in Germania con Bayer Leverkusen, Karlsruher SC e Amburgo, e naturalmente con la maglia della Turchia. La sua esperienza con i nerazzurri è stata ricca di successi, culminata in 182 presenze totali: 36 in Champions League, 128 in Serie A, 6 in Supercoppa Italiana e 12 in Coppa Italia. A queste si aggiungono 38 gol, distribuiti tra le varie competizioni: 6 in Champions League, 28 in Serie A, 1 in Supercoppa Italiana e 3 in Coppa Italia.

La trattativa si preannuncia complessa, con l’Inter che cercherà di tutelare al massimo i propri interessi economici. Riuscirà il Galatasaray a soddisfare le richieste del club milanese, o Calhanoglu dovrà riconsiderare il suo futuro a tinte nerazzurre? La finestra di mercato estiva si prospetta decisiva per definire il destino di questo talentuoso giocatore, un centrocampista di qualità che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi interisti, nonostante il suo passato al Milan.