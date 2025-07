Calhanoglu nella bufera, l’ex Milan l’ha rifatto ancora: si prospetta un addio amarissimo da Milano e dall’Inter. Le ultimissime notizie

Un vero e proprio terremoto sta scuotendo l’ambiente Inter, con Hakan Calhanoglu al centro di una tempesta mediatica che lo vede sempre più distante dalla maglia nerazzurra. Le recenti dichiarazioni del CEO interista, Giuseppe Marotta, e quelle del capitano Lautaro Martinez, hanno gettato benzina sul fuoco, alimentando voci di un addio imminente dell’ex Milan.

Il centrocampista turco, pilastro del centrocampo nerazzurro nelle ultime stagioni, sembra ora ai ferri corti con la dirigenza e parte dello spogliatoio. Marotta, noto per la sua diplomazia, ha rilasciato affermazioni criptiche sul futuro del giocatore, sottolineando l’importanza di avere “giocatori pienamente motivati”. Parole che, pur non citando esplicitamente Calhanoglu, sono state interpretate da molti come un chiaro segnale di malumore interno riguardo alla situazione contrattuale e alle richieste del giocatore.

A rincarare la dose ci ha pensato Lautaro Martinez. Il capitano, solitamente pacato, non ha lesinato una stoccata significativa: “Chi non si sente parte del progetto, è giusto che cerchi altrove la sua strada”. Una dichiarazione forte, che ha il sapore di un messaggio diretto a Calhanoglu, il cui atteggiamento nelle ultime settimane, in particolare per quanto riguarda il rinnovo del contratto, non sarebbe stato gradito ai compagni e alla società.

Il clima attorno al giocatore è diventato incandescente. I tifosi interisti, che lo hanno sempre sostenuto, ora si dividono tra chi chiede chiarezza e chi, deluso, spinge per una sua cessione. L’ex fantasista del Milan, arrivato a parametro zero dopo l’addio ai rossoneri, sembrava aver trovato la sua dimensione a San Siro, ma le recenti frizioni potrebbero segnare la fine della sua avventura in nerazzurro.

Il mercato è in fermento e diverse squadre europee avrebbero già sondato il terreno per Calhanoglu. La situazione è fluida, ma una cosa è certa: il “caso Calhanoglu” è esploso, e la sua permanenza a Milano, sponda Inter, appare ora seriamente compromessa.