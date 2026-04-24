Calendario Serie A, la presentazione per la nuova stagione si terrà il 5 giugno: ecco tutti i dettagli

Calendario Serie A, la presentazione della nuova stagione avverrà il 5 giugno: ecco dove e tutti i dettagli

Il grande calcio italiano si dà appuntamento a Parma per un evento che segnerà ufficialmente l’inizio della prossima annata sportiva. Dal 5 al 7 giugno, la città emiliana ospiterà la nuova edizione del Festival della Serie A, una tre giorni interamente dedicata a tifosi e appassionati, nata per celebrare e raccontare l’unicità del nostro massimo campionato. Organizzata dalla Lega Serie A in sinergia con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Ifis Sport, la manifestazione offrirà un ricco programma di workshop e incontri con i grandi protagonisti del calcio di ieri e di oggi.

Il momento più atteso dai club e dai sostenitori sarà senza dubbio la presentazione del calendario della stagione 2026/2027. La cerimonia del sorteggio si terrà nella prestigiosa cornice del Teatro Regio di Parma proprio nella giornata inaugurale del 5 giugno, appena dodici giorni dopo il fischio finale dell’attuale campionato. Un cambio di passo importante che permetterà alle società di pianificare con largo anticipo la nuova stagione, proprio mentre l’attenzione internazionale inizierà a spostarsi verso l’imminente Mondiale.

Calendario Serie A, un festival tra cultura sportiva e grandi nomi

La scelta di Parma come sede del Festival non è casuale, ma punta a unire l’eccellenza del territorio con la passione per lo sport. «Tre giorni per tifosi e appassionati di calcio creata per raccontare l’unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità». Durante l’evento verranno svelate le date chiave, i big match e i turni infrasettimanali della prossima Serie A, in un clima di festa che coinvolgerà l’intera città. Sarà l’occasione per analizzare i trend del calcio moderno e rivivere le emozioni dei campioni del passato, trasformando Parma nella capitale del calcio italiano per un intero weekend.