Calendario Serie A, archiviata la Champions League: saranno annunciate le prossime giornate

Calendario Serie A – Fra qualche giorno saranno svelate date e orari dalla 27ª alla 30ª giornata di campionato

Questa settimana andranno in scena le gare di ritorno dei playoff di Champions ed Europa League che vedranno impegnate Milan, Atalanta, Juventus e Roma. Giorni decisivi per il cammino nelle rispettive competizioni e anche in ottica quinto posto.

Archiviati i playoff, venerdì 21 febbraio sarà il momento dei sorteggi per il tabellone, ma anche la data in cui saranno annunciati date e orari delle giornate di Serie A che vanno dalla 27ª alla 30ª.

