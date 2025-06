Calendario Serie A, domani il sorteggio: dove seguirlo?

Calendario Serie A – I tifosi da domani potranno già scoprire gli accoppiamenti del prossimo campionato

Il calendario della Serie A per la stagione 2025-2026 sarà presentato nella giornata di domani, questo grande attesa tra gli appassionati di calcio. Il sorteggio in programma domani alle 18:30 svelerà le date e gli abbinamenti delle partite che caratterizzeranno il prossimo campionato. Questo evento segna il primo passo verso una nuova ed emozionante stagione, che promette di essere ricca di sorprese e competizione. La Serie A, uno dei campionati più seguiti al mondo, si prepara ad accogliere squadre storiche e nuove sfide. Ogni club avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore, cercando di conquistare punti preziosi fin dalla prima giornata.

Con l’arrivo di nuovi talenti e il consolidamento di squadre già competitive, il livello di difficoltà si preannuncia elevato. Gli allenatori sono chiamati a mettere in campo strategie vincenti per affrontare avversari agguerriti e mantenere viva la lotta per il titolo.Inoltre, il calendario ha suscitato grande interesse anche per quanto riguarda le partite in programma. Le sfide tra le grandi squadre, come le rivalità storiche, attireranno l’attenzione dei tifosi, pronti a vivere emozioni forti sugli spalti e davanti ai teleschermi.

La copertura mediatica sarà garantita, con diverse opzioni di streaming e trasmissione in diretta, permettendo a tutti di seguire l’andamento del campionato. I tifosi ptranno già iniziare a pianificare le loro giornate, segnando in agenda i match più attesi. La stagione 2025-2026 si preannuncia quindi come un’epoca di grandi aspettative e, come sempre, il calcio italiano saprà regalare spettacolo e passione. Anche i tifosi del Milan domani saranno in prima linea per seguire il sorteggio.