Calendario Milan, Torino e Bologna: come si chiude il febbraio dei rossoneri. Date e orari

Condividi via email

Calendario Milan, si chiude un mese molto impegnativo come quello di febbraio. Si chiude con Torino e Bologna questa fase

Il Milan ha avuto un mese di febbraio piuttosto impegnativo tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. La squadra di Conceicao ha conquistato la semifinale di Coppa ma è stata eliminata in Europa.

Sono rimasti due impegni di campionato per chiudere questo periodo che possono dire tanto in ottica quarto posto. Sabato 22 febbraio alle 18:00 c’è il Torino in trasferta, giovedì 27 febbraio il recupero con il Bologna. Match che precedono lo scontro diretto con la Lazio di inizio marzo.