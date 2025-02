Calendario Milan, dalla 27ª alla 30ª giornata: quando saranno comunicati i prossimi impegni di Serie A

Condividi via email

Calendario Milan, dopo la Champions League sarà il momento di scoprire anche i prossimi impegni di campionato

Questa settimana andranno in scena le gare di ritorno dei playoff di Champions ed Europa League che vedranno impegnate Milan, Atalanta, Juventus e Roma. Giorni decisivi per il cammino nelle rispettive competizioni e anche in ottica quinto posto.

Archiviati i playoff, venerdì 21 febbraio sarà il momento dei sorteggi per il tabellone, ma anche la data in cui saranno annunciati date e orari delle giornate di Serie A che vanno dalla 27ª alla 30ª.