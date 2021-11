Calendario Milan: gli impegni dei rossoneri a novembre

Il mese di ottobre si era aperto con l’Atalanta al Gewiss Stadium e si è chiuso con la Roma all’Olimpico. Un periodo intenso ma, se possibile, novembre potrebbe esserlo ulteriormente. Perché tra Serie A e Champions League, i rossoneri affronteranno solo grandi partite: si inizia mercoledì a San Siro con il Porto, poi il Derby e la sosta per ricaricare le energie. Al rientro, si va subito da zero a cento: Fiorentina in trasferta, poi di nuovo la Champions League con l’Atlético Madrid e infine il Sassuolo a San Siro.

SERIE A

Milan-Inter : domenica 7 novembre ore 20.45, Stadio San Siro – 12° giornata (diretta su DAZN)

: domenica 7 novembre ore 20.45, Stadio San Siro – 12° giornata (diretta su DAZN) Fiorentina-Milan : sabato 20 novembre ore 20.45, Stadio Artemio Franchi – 13° giornata (diretta su DAZN e SKY)

: sabato 20 novembre ore 20.45, Stadio Artemio Franchi – 13° giornata (diretta su DAZN e SKY) Milan-Sassuolo: domenica 28 novembre ore 15.00, Stadio San Siro – 13° giornata (diretta su DAZN)

CHAMPIONS LEAGUE