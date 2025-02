Condividi via email

Calendario Milan, mese di fuoco per la squadra allenata da Conceicao quante big tutte assieme. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio Renato Dall’Ara andrà in scena la sfida valevole per il recupero della 9ª giornata di Serie A tra il Bologna e il Milan. Successivamente, i rossoneri, dovranno pensare anche all’obiettivo Coppa Italia dove affronteranno l’Inter in semifinale.

Tra le due sfide – Conceicao e i suoi ragazzi – hanno anche in programma le sfide contro Napoli, Fiorentina, Udinese ed Atalanta.