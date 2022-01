Calendario Milan: inizio e chiusura di gennaio con il botto

Dopo la sosta natalizia si ritorna in campo. Ad attendere il Milan un mese impegnative con un inizio e fine gennaio con il botto

Si ricomincia. Sarà un inizio di 2022 molto casalingo per il Milan di Stefano Pioli: tra Serie A e Coppa Italia, infatti, saranno ben quattro (su cinque totali) le sfide che vedranno i rossoneri impegnati a San Siro. Oltre ai big match contro Roma – primo impegno dell’anno nuovo per l’Epifania – e Juventus, a chiudere il mese prima dell’inedita pausa per le Nazionali di gennaio, anche gli incroci con il Genoa di Shevchenko in Coppa Italia e lo Spezia. A completare un programma ricco d’impegni la trasferta nel suggestivo scenario del Penzo contro il Venezia di Paolo Zanetti.

IL CALENDARIO COMPLETO

SERIE A

Milan-Roma : giovedì 6 gennaio, ore 18.30, San Siro – 20ª giornata

: giovedì 6 gennaio, ore 18.30, San Siro – 20ª giornata Venezia-Milan : domenica 9 gennaio, ore 12.30, Stadio Penzo – 21ª giornata

: domenica 9 gennaio, ore 12.30, Stadio Penzo – 21ª giornata Milan-Spezia : lunedì 17 gennaio, ore 18.30, San Siro – 22ª giornata

: lunedì 17 gennaio, ore 18.30, San Siro – 22ª giornata Milan-Juventus: domenica 23 gennaio, ore 20.45, San Siro – 23ª giornata

COPPA ITALIA