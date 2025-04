Condividi via email

Calendario Milan, due impegni decisivi in pochissimo tempo! Giorni di fuoco per i rossoneri. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan si prepara ad affrontare una doppia sfida decisiva tra domenica e mercoledì. Il giorno di Pasqua alle ore 20:45 i rossoneri sfideranno l’Atalanta in Serie A con l’opportunità di rilanciarsi nel gruppone per conquistare un posto in Europa League.

Solamente tre giorni dopo, sempre in quel di San Siro, ci sarà Inter-Milan, match valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. La vera partita di questo finale di stagione.