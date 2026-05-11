Caldara sul Milan è netto: «Momento davvero complicato. Non andare in Champions diventa fallimentare». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il finale di stagione si fa incandescente e ogni voce che ruota attorno al mondo dei rossoneri acquista un peso specifico rilevante. Recentemente, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Mattia Caldara:

PAROLE – «È sicuramente un momento davvero complicato, soprattutto nell’ultimo mese e mezzo sono successe tante cose. Credo che i calciatori siano consapevoli del momento duro e penso che accettino ben volentieri il ritiro, qualora ci dovesse essere come ha detto Tare. Ma deve essere condiviso tra tutti. Se cominciano i mugugni o i problemi e inizi a non allenarti bene poi è peggio, davvero. Bisogna toccare i tasti giusti e per farlo non è mai facile, deve essere una cosa condivisa. Momento davvero complicato. Riunirsi tutti in questo momento credo sia la cosa più difficile, remare tutti dalla stessa parte diventa fondamentale. In 180 minuti ora conta fare due vittorie. Sinceramente? Non andare in Champions diventa una stagione fallimentare per il Milan».