Caldara Milan, ecco perché il difensore rappresenta un problema

Mattia Caldara è uno dei problemi da risolvere in casa Milan. Il difensore ex Atalanta è ancora alla ricerca di una sistemazione

Mattia Caldara è probabilmente uno degli esuberi più difficili da piazzare per il Milan. Per i tanti colpi di mercato fatti in entrata, i rossoneri devono anche badare alle uscite.

Come sottolinea Calciomercato.com, il difensore rischia di diventare un serio problema per il club rossonero. Il motivo? Non è ancora arrivata nessuna proposta per lui. Il calciatore ha inoltre un altro anno di contratto con i rossoneri.