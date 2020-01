Caldara, l’interesse dell’Atalanta è reciproco: il Milan valuta il prestito

Caldara pronto a lasciare il Milan destinazione Bergamo, Gasperini lo vorrebbe immediatamente per prepararlo all’Europa

Caldara all’Atalanta, come riportato da Gazzetta dello Sport, dopo i contatti dei giorni scorsi, il giocatore avrebbe ribadito di volere il trasferimento a Bergamo dove lo attende Gian Piero Gasperini che lo aveva lanciato ai vertici del calcio italiano, prima che si fermasse per una lunga serie di infortuni.

TRATTATIVA BLOCCATA- Il Milan internamente si divide fra chi non vorrebbe più puntare sul centrale classe 1994 e chi invece crede ancora alla possibilità di un suo recupero totale. La prima opzione considerevole parla di una trattativa in prestito per questioni di bilancio, dai nerazzurri potrebbe arrivare sempre in prestito quel Simon Kjaer che al momento con Gasperini non trova spazio.

SIVIGLIA D’ACCORDO- Il Siviglia, proprietario del cartellino del giocatore, avrebbe già dato il proprio benestare anche se i club dovranno valutare se inserire, o meno, un eventuale diritto di riscatto.