Caldara, l’agente: «Mattia torna a casa, ora dovrà giocare e ritrovarsi»

Caldara torna a Bergamo, a parlare è il suo agente ad operazione praticamente conclusa. Parole che sottolineano la voglia di casa

Caldara al centro dell’attenzione mediatica in questi giorni, il giocatore torna a Bergamo dove ritroverà Gasperini, dopo la sfortunata esperienza in rossonero, segnata da 2 sole presenze in 17 mesi totali. Per l’occasione ha parlato il suo agente, Giuseppe Riso, attraverso i microfoni di Sky Sport.

UNA SCELTA CHIARA: «La scelta di Mattia è chiara: rientra a casa, in famiglia, è normale. Per quanto riguarda il Milan, ha capito l’esigenza di Mattia, voleva ricominciare da dove aveva fatto meglio, dove lo conoscono tutti. Aveva bisogno di questo, li ringraziamo. Per lui è un passo importante, deve ritrovarsi, riprendere il ritmo, giocare, stare dove si sente bene. La parte positiva è recuperare il valore del ragazzo, uno dei migliori difensori italiani».