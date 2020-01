Caldara – Kjaer, spunta l’ipotesi di uno scambio di prestiti

Le voci sono sempre più insistenti, possibile scambio di prestiti tra Milan e Atalanta con Caldara che tornerebbe a Bergamo e Simon Kjaer pronto a indossare la maglia rossonera.

Non solo Todibo, Frederic Massara negli ultimi giorni aveva accennato a qualche altro nome per la difesa rossonera, soprattutto dopo l’infortunio di Duarte. Sono sempre più insistenti le voci di un possibile scambio tra Milan e Atalanta che porterebbe a Bergamo Mattia Caldara e a Milano Simon Kjaer, danese di proprietà del Siviglia. Il Milan sarebbe propenso a un’operazione di questo tipo in modo tale da provare a rivalorizzare Caldara che ha trovato poco spazio dopo gli infortuni subiti nella passata stagione. In corsa per il danese c’è anche la Sampdoria.

Secondo Tuttosport la situazione potrebbe sbloccarsi anche se bisogna capire cosa ne pensa il Siviglia, proprietaria del cartellino del centrale attualmente in forza all’Atalanta.