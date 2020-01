Kjaer, l’agente lancia un messaggio al Milan: «Vuole lasciare l’Atalanta»

Simon Kjaer potrebbe essere l’uomo scelto dal Milan per sostituire Mattia Caldara vicino al ritorno all’Atalanta

Simon Kjaer, difensore danese in forza all’Atalanta, potrebbe essere la contropartita scelta dal Milan in un’eventuale operazione che prevederebbe il passaggio di Caldara alla Dea. Nelle scorse ore il procuratore del centrale nerazzurro ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole:

«Non è una bella situazione quella che si è venuta a creare tra Simon e l’Atalanta. Purtroppo non è stato un matrimonio felice quello con l’allenatore, quindi è meglio che le due parti si separino. Fortunatamente, pare proprio che a gennaio Kjaer possa lasciare l’Atalanta e sto lavorando per trovare la giusta soluzione. C’è parecchio interesse attorno a lui. Con il suo carisma e la sua classe può essere utile ovunque: non è giusto in questo momento fare i nomi delle squadre che lo cercano, ma possiamo dire che ‘’è grande interesse da parte di club molto importanti».