Calciomercato, Zaniolo: Milan e Roma ancora distanti su cifre e formula. È Paolo Maldini stesso a trattare, ma gli ostacoli rimangono

Per portare Nicolò Zaniolo al Milan c’è Paolo Maldini in persona a gestire la trattativa. Una trattativa che vede ancora i due club, che non si sono parlati direttamente ma solo tramite intermediari, lontani. La Roma chiede 25 milioni sicuri e 5 di bonus da aggiungere; la cifra del Milan si aggira intorno ai 18 milioni.

Non è solo la cifra il problema, ma anche la formula. Per l’arrivo subito in casa rossonera, il club giallorosso non arretra sulla volontà di cedere il giocatore subito oppure con un prestito con obbligo di riscatto sicuro e non condizionato; la dirigenza rossonera vuole legare il riscatto alla qualificazione in Champions League e al rendimento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.