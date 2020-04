Calciomercato, Tonali e Bennacer: che coppia per il Milan!

Carlo Pellegatti, nel consueto intervento su YouTube, ha rilanciato l’ipotesi di una coppia di centrocampo per il Milan che fa sognare già i tifosi

Carlo Pellegatti, nel consueto intervento sul proprio canale YouTube, ha rilanciato l’ipotesi di una coppia di centrocampo per il Milan che fa sognare già i tifosi: «Nella prossima stagione punterei soprattutto su un giocatore per il centrocampo, cioè Sandro Tonali. Si completerebbe alla perfezione con Bennacer. Il costo è alto perché il Brescia potrebbe pretendere circa 50 milioni di euro, ma visto il momento magari 30-35 potrebbero anche bastare. Lui ora guadagna 250 mila euro e ha il contratto in scadenza nel 2021 quindi Cellino sarà costretto a venderlo in estate se vorrà fare cassa dalla sua cessione. Tonali, che piace anche a Juventus e Inter, è il profilo perfetto per Elliott.

Il Milan, a mio avviso, dovrebbe fare qualche sacrificio e andare su di lui. Sarebbe un ottimo biglietto da visita perché vorrebbe dire che il Milan lo avrebbe vinto la concorrenza di tanti altri club. Ripartire con Bennacer e Tonali in mezzo al campo sarebbe tanta roba per il nuovo Milan».