Calciomercato Roma: Siviglia al lavoro per Florenzi, le ultime

Calciomercato Roma, l’esterno fuori dai piani di Mourinho è finito nel mirino della società spagnola: il punto

Come riferito da Il Tempo, Alessandro Florenzi non rimarrà ancora a lungo alla Roma. Dopo l’anno di prestito al Psg, e il mancato riscatto, il giocatore ha fatto ritorno nella Capitale ma è fuori dai piani di Josè Mourinho. Giallorossi al lavoro per trovargli una sistemazione a titolo definitivo.

Nel futuro del neo campione d’Europa potrebbe esserci il Siviglia che però, prima di affondare il colpo, deve liberare il posto in rosa cedendo gli esuberi. Era stato accostato ai rossoneri lo scorso mercato estivo.