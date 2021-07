Calciomercato Real Madrid, tutto su Mbappè: obiettivo primario

Il Real Madrid tenterà il tutto per tutto quest’estate per portare Mbappè nella rosa di Ancelotti: le ultime dalla Spagna

Il Real Madrid non ha intenzione di fare un grande mercato dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti. Non tanti giocatori dunque ma possibilmente uno e di grande spessore.

Come riporta Josep Pedrerol della trasmissione El Chiringuito, il Real Madrid tenterà il tutto per tutto per portare in Spagna Kylian Mbappè quest’estate, riformando la coppia vista nella Francia con Benzema. Nessun altro obiettivo per gli spagnoli.

