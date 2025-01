Condividi via email

Calciomercato Milan, Zola: «Meglio Walker o Rashford? Mi limito a dire questa cosa». Le ultimissime sulla squadra rossonera

Il Milan ha messo nel mirino Kyle Walker e Marcus Rashford. Di seguito il commento di Gianfranco Zola su La Gazzetta dello Sport sui due giocatori.

DI CHI AVREBBE PIU’ BISOGNO IL MILAN – «Questo tipo di valutazioni spettano ai dirigenti rossoneri, che conoscono bene le richieste di Conceiçao e le necessità della squadra, non al sottoscritto. Mi limito a dire che siamo di fronte a due calciatori di grande livello, due elementi che in Italia potrebbero dare il loro contributo anche a un club importante come il Milan. Anzi, che potrebbero fare la differenza».