Calciomercato Milan, Ziyech verso la Turchia: TUTTI i dettagli!

L’ex obiettivo del Milan, Hakim Ziyech, volerà in Turchia per una nuova avventura. Il giocatore marocchino ha trovato l’accordo con il Galatasaray, così come c’è un accordo verbale tra il club turco e il Chelsea.

Chelsea have reached verbal agreement in principle with Galatasaray for Hakim Ziyech transfer 🚨🟡🔴 #Galatasaray



Deal subject to further details and also medical tests — as Chelsea are careful after twists with PSG and Al Nassr. pic.twitter.com/TEdlUmJwdj