Calciomercato Milan, Zinchenko per la fascia ma non solo! Occhi in Francia…

Il calciomercato Milan vive giorni molto caldi. L’affare che doveva portare Theo Hernandez all’Atletico Madrid pare ormai saltato definitivamente. Questo non dovrebbe comunque frenare i contatti per portare in Italia Zinchenko dall’Arsenal.

Gli occhi rossoneri sono piombati anche in Francia. Un rinforzo difensivo in più potrebbe essere Guéla Doué, fratello maggiore del talento del Psg e attualmente in forza allo Strasburgo, autore di una grande stagione in Ligue 1.