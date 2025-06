Condividi via email

Calciomercato Milan, l’obiettivo numero 1 se parte Theo Hernandez arriva dalla Premier League: tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe riavviato i contatti per Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro dell’Arsenal e della nazionale ucraina. Il profilo del giocatore, polivalente e con un’ottima esperienza a livello internazionale, piace molto alla dirigenza rossonera, in particolare al nuovo direttore sportivo Igli Tare, che lo considera un rinforzo ideale per la fascia.

Tuttavia, anche in questo caso, la trattativa si scontra con un ostacolo non di poco conto: l’ingaggio elevato di Zinchenko. Il difensore percepisce attualmente circa 5 milioni di euro netti a stagione (corrispondenti a circa 8 milioni di euro lordi), una cifra che non rientra nei parametri economici del Milan, storicamente attento a mantenere un equilibrio nei propri conti. Questa disparità salariale frena notevolmente la possibilità di trovare un accordo, nonostante la volontà del Milan di portare il giocatore a San Siro.

L’interesse per Zinchenko da parte del Milan è anche legato all’incertezza sul futuro di Theo Hernandez, che continua a essere al centro di voci di mercato. In caso di una sua eventuale partenza, il Milan avrebbe bisogno di un sostituto di alto livello, e Zinchenko, con la sua esperienza e versatilità (può giocare anche a centrocampo), sarebbe un’opzione di primo piano.

Nonostante l’ostacolo economico, il Milan starebbe comunque continuando a lavorare sottotraccia per cercare di ridurre le distanze e trovare una soluzione che possa soddisfare sia il giocatore che il club. La situazione è fluida, e le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a superare le difficoltà legate all’ingaggio e concretizzare l’interesse per il talentuoso ucraino.