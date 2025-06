Calciomercato Milan, il nome preferito per sostituire Theo di Tare è solo uno: il grande problema è rappresentato dall’ingaggio. Le ultimssime

Oleksandr Zinchenko, il versatile esterno ucraino attualmente in forza all’Arsenal, è un profilo che piace molto a Igli Tare e alla dirigenza del Milan per rinforzare la fascia sinistra. La sua capacità di ricoprire sia il ruolo di terzino che quello di centrocampista offre preziose opzioni tattiche a Massimiliano Allegri, che apprezza giocatori intelligenti e capaci di interpretare più posizioni in campo. Con la possibile partenza di Theo Hernandez, Zinchenko è emerso come uno dei principali candidati per prendere il suo posto, portando con sé esperienza internazionale e qualità tecniche indubbie, maturate sia con il Manchester City che con l’Arsenal.

Le relazioni tra Milan e Arsenal sono considerate buone, e il costo del cartellino di Zinchenko, con il contratto in scadenza nel giugno 2026, si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra ritenuta ragionevole dai rossoneri. Tuttavia, il principale ostacolo all’operazione è rappresentato dall’ingaggio dell’ucraino. Attualmente, Zinchenko percepisce circa 5 milioni di euro netti a stagione dall’Arsenal, una cifra che supera i parametri salariali che il Milan si è prefissato di mantenere.

Nonostante questo scoglio economico, il Milan non ha intenzione di demordere. Igli Tare ha già avuto contatti a Londra per discutere della situazione e l’impressione è che un compromesso possa essere raggiunto. La volontà del giocatore di cambiare aria, dopo una stagione in cui ha perso posizioni nelle gerarchie di Arteta all’Arsenal, potrebbe spingere Zinchenko ad accettare una rimodulazione dell’ingaggio pur di abbracciare il progetto rossonero. L’opportunità di essere un elemento chiave in un club prestigioso come il Milan, dove potrebbe seguire le orme del connazionale Andriy Shevchenko, è un fattore che potrebbe giocare a favore dei rossoneri nella trattativa.