Calciomercato Milan, Chukwueze al passo d’addio? Spunta il nome del sostituto, è una vecchia fiamma

Calciomercato Milan, Chukwueze potrebbe lasciare il club rossonero al termine della stagione: spunta Zhegrova come sostituto

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan avrebbe individuato l’eventuale sostituto di Chukwueze:

PAROLE – «Il club rossonero dovrà prendere parecchie decisioni nei prossimi mesi, a cominciare dall’allenatore e dalla figura alla quale sarà affidata la gestione del mercato. Oltre al destino di diversi calciatori che al momento non spiccano nelle classifiche di gradimento dell’ambiente e che con le loro prestazioni hanno sollevato interrogativi in merito al loro futuro. Con la molto probabile partenza in estate di Samu Chukwueze e le incognite legate alle conferme di Rafa Leao, Riccardo Sottil e Joao Felix, il nome di Edon Zhegrova potrebbe dunque tornare d’attualità. Complici i rapporti costanti col calcio francese e con un club come il Lille, sarebbe tutt’altro che un azzardo e una scommessa andare su un calciatore in attesa della chiamata giusta per fare un altro passo importante del suo percorso di crescita e consacrazione nel calcio che conta».