Calciomercato Milan, Zambrotta difende Theo e Leao: «Non si possono discutere, vi spiego». Le ultimissime sui rossoneri

Zambrotta, ex giocatore del Milan, ha protetto i calciatori rossoneri Theo Hernandez e Rafael Leao dalle critiche. Di seguito le sue dichiarazioni a SportMediaset.

«Lo conosciamo tutti, è un grande talento. Basti pensare che ha superato un certo Paolo Maldini come gol da difensore, questo già dice tutto. Non si può discutere un giocatore come lui. Un po’ come Leao, è un po’ discontinuo».