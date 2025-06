Calciomercato Milan, Xhaka vuole trasferirsi il prima possibile! Manca però un tassello fondamentale per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo, con l’obiettivo di costruire un reparto più solido e dinamico in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per rinforzare la mediana rossonera, quello di Granit Xhaka si sta facendo sempre più insistente, con il giocatore che starebbe spingendo attivamente per un trasferimento a Milano.

Il centrocampista svizzero, attualmente in forza al Bayer Leverkusen dove ha avuto un ruolo chiave nella storica stagione che ha portato al titolo in Bundesliga, è un profilo che il Milan segue da tempo. La sua esperienza internazionale, la sua leadership e la sua capacità di dettare i tempi di gioco sarebbero caratteristiche molto apprezzate dalla dirigenza rossonera. Nonostante un contratto che lo lega al club tedesco, la volontà di Xhaka di affrontare una nuova sfida in un campionato di primo livello come la Serie A, con l’attrattiva di un club glorioso come il Milan, potrebbe fare la differenza.

Il Milan, dal canto suo, sta lavorando su più fronti per il centrocampo. Si prevedono alcune uscite importanti, che libereranno spazio e risorse economiche per innesti di qualità. L’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di Xhaka permetterebbe a mister Fonseca di avere un faro in mezzo al campo, un leader capace di guidare i compagni e di dare equilibrio alla squadra. Le trattative sono ancora in una fase preliminare con il Bayer Leverkusen, ma la chiara intenzione del giocatore di vestire la maglia rossonera rappresenta un fattore decisivo che potrebbe accelerare l’operazione nelle prossime settimane, rendendo il sogno di un centrocampo rossonero rinnovato una concreta realtà.