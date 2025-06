Calciomercato Milan, doppio colpo svizzero all’orizzonte! Tare pronto a chiudere, Allegri gongola

Calciomercato Milan, Tare pronto a chiudere per Xhaka e Jashari: blitz del dirigente albanese, tutti i dettagli

Il calciomercato Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione nel proprio centrocampo, un cambiamento che promette di ridefinire gli equilibri della squadra in vista della prossima stagione. Le notizie che filtrano dagli ambienti rossoneri, confermate da fonti autorevoli come Alfredo Pedullà, indicano un’intensa attività sul mercato, sia in uscita che in entrata, con l’obiettivo di rafforzare un reparto cruciale per le ambizioni del club.

Secondo quanto riportato da Pedullà, le prime, significative, operazioni riguardano le cessioni. Tijjani Reijnders, pilastro del centrocampo milanista, è ormai virtualmente un giocatore del Manchester City, un trasferimento che porterà nelle casse rossonere una cifra considerevole. Allo stesso modo, la trattativa per Yunus Musah è in stato avanzato con il Napoli, e la sua partenza è data per imminente. Queste due operazioni, da sole, garantiranno al Milan un incasso complessivo non troppo lontano dai 100 milioni di euro. Un tesoretto che il club intende reinvestire prontamente e in maniera mirata per colmare le lacune e rafforzare ulteriormente la rosa.

Con un budget così significativo a disposizione, il Milan si sta muovendo con decisione sul fronte degli acquisti. Gli occhi sono puntati in particolare su due innesti importanti, con una predilezione per specialisti di nazionalità svizzera. Il primo nome che spicca è quello di Granit Xhaka, attualmente al Bayer Leverkusen. La sua esperienza, la sua leadership e la sua capacità di dettare i tempi di gioco lo rendono un profilo estremamente appetibile per la mediana rossonera. La trattativa non sarà semplice, ma la volontà del Milan di fare un investimento di peso è chiara.

Parallelamente, il club sta valutando anche un profilo di grande prospettiva: Ardon Jashari, classe 2002 del Brugge. Il giovane svizzero è un talento che ha già attirato l’attenzione di diversi club europei e, secondo Pedullà, è un giocatore particolarmente apprezzato dall’attuale dirigenza milanista, in particolare da Tare. La giornata odierna, a quanto pare, potrebbe essere cruciale per la definizione di questa operazione. Il Milan si è spinto fino a offrire circa 28 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Jashari, ma il Brugge ne chiede almeno 5 in più. Nonostante la differenza, le parti sono al lavoro e il profilo del giocatore è senza dubbio ritenuto un investimento strategico per il futuro. La giovane età, unita a doti tecniche e tattiche già evidenti, lo rende un tassello ideale per un progetto a lungo termine.

Non va dimenticato, tuttavia, un nome che resta sullo sfondo, quello di Samuele Ricci. Il centrocampista italiano è stato seguito dal Milan sin dallo scorso gennaio, ben prima dell’arrivo di Tare in dirigenza. Sebbene al momento le priorità sembrino orientate altrove, il suo nome resta in lista e potrebbe tornare d’attualità in caso di intoppi nelle trattative principali o se le strategie di mercato dovessero subire ulteriori modifiche. La profonda rivoluzione a centrocampo del Milan è solo all’inizio, ma le basi per un reparto rinnovato e rinforzato sembrano già ben delineate. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra sempre più competitiva, capace di lottare per i massimi traguardi, e il mercato del centrocampo sarà la chiave di volta di questa ambiziosa strategia.