Calciomercato Milan, Diavolo scatenato: Granit Xhaka a un passo, accordo col giocatore già fatto! La conferma di Romano

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha confermato l’accordo raggiunto tra i rossoneri e Xhaka

Il calciomercato Milan è scatenato sul mercato e sembra voler blindare il proprio centrocampo con innesti di altissimo livello. L’obiettivo primario per la mediana rossonera è Granit Xhaka, il potente centrocampista svizzero attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Le notizie che arrivano da fonti autorevoli come Fabrizio Romano disegnano uno scenario in cui l’affare è ormai in dirittura d’arrivo, con il Milan che ha già mosso passi concreti per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, uno dei più affidabili esperti di mercato a livello internazionale, i rossoneri hanno già avviato un contatto ufficiale con il Bayer Leverkusen. Questo passaggio formale è il segnale inequivocabile della serietà dell’interesse milanista per Xhaka. Ma la notizia ancora più rilevante, che fa sognare i tifosi, è che l’intesa con il centrocampista sembra già definita. Questo significa che il Milan e Granit Xhaka hanno trovato un accordo sulle cifre e sui termini del contratto, ponendo le basi per un trasferimento imminente.

Fabrizio Romano ha ulteriormente rafforzato queste indiscrezioni attraverso il suo canale YouTube, dove ha dichiarato con la sua consueta precisione:

“Il Milan ha avuto un contatto ufficiale col Leverkusen, ma ha già l’accordo con il giocatore. Settimana prossima potrebbe essere il momento decisivo.”

Questa affermazione è cruciale e indica che la prossima settimana potrebbe essere quella della svolta definitiva per il passaggio di Xhaka in rossonero. Il Milan sta quindi accelerando i tempi per chiudere l’operazione il prima possibile, prima che altri top club possano inserirsi.

Il piano del club è chiaro: integrare il giocatore svizzero, ex Arsenal e capitano della nazionale, come rinforzo chiave a centrocampo. L’arrivo di Xhaka non sarebbe un’operazione isolata, ma si inserirebbe in una strategia più ampia che vede il Milan intenzionato a costruire un reparto mediano di assoluto spessore. L’obiettivo è completare l’operazione nelle prossime settimane, ma prima di chiudere il colpo in entrata, la dirigenza milanista si concentrerà sulle uscite, per sfoltire la rosa e liberare spazio salariale e numerico.

Xhaka, che compirà 32 anni, porterebbe al Milan una dote inestimabile di leadership e fisicità. Queste caratteristiche sono state più volte elogiate e ricercate da Massimiliano Allegri, l’attuale allenatore, e dalla dirigenza rossonera. La sua esperienza internazionale, maturata in campionati di primo livello come la Premier League e la Bundesliga, e il suo ruolo di capitano della Svizzera, lo rendono un profilo ideale per dare equilibrio e carisma al centrocampo. La sua presenza fisica e la sua capacità di impostare il gioco lo rendono un jolly prezioso in diverse situazioni tattiche.

L’entusiasmo attorno all’arrivo di Xhaka è palpabile, anche considerando che il suo acquisto andrebbe ad aggiungersi al già quasi certo arrivo di Luka Modric. Se entrambe le operazioni dovessero concretizzarsi, il Milan si ritroverebbe con un centrocampo di altissima qualità e profondità, in grado di competere su tutti i fronti. L’ambizione del Milan è chiara: tornare ai vertici del calcio europeo.