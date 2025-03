Condividi via email

Calciomercato Milan, il club ha deciso di puntare su Walker: i dettagli del nuovo contratto. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato in una fase molto importante. In attesa dell’arrivo del nuovo DS la dirigenza ha iniziato a prendere qualche decisione. Kyle Walker, ad esempio, attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, verrà riscattato.

Il club rossonero verserà nelle casse del club inglese cinque milioni di euro. Walker è pronto a firmare un contratto di durata fino al 2027.