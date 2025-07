Calciomercato Milan, clamoroso ribaltone Dusan Vlahovic! Il calciatore ha le idee chiare, cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

Il Milan è più che mai a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione e, a sorpresa, si riaccende la pista che porta a Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da La Stampa, il centravanti serbo avrebbe aperto al trasferimento in rossonero, una notizia che riaccende le speranze dei tifosi milanisti e anima il mercato.

La possibilità che Vlahovic lasci la Juventus a condizioni vantaggiose per l’acquirente sembra farsi sempre più concreta. Il calciatore, infatti, potrebbe partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Una somma che, pur essendo significativa, rappresenta un’opportunità irripetibile per il Milan, considerando il valore del giocatore e l’investimento fatto dalla Juventus per acquistarlo.

L’operazione, seppur complessa per via dell’ingaggio del giocatore, vedrebbe il Milan in una posizione privilegiata. I rapporti tra Vlahovic e la Juventus non sarebbero idilliaci, con il giocatore che desidera cambiare aria e la Vecchia Signora pronta ad accontentare la sua richiesta, anche per alleggerire il monte ingaggi. Questo scenario apre uno spiraglio per i rossoneri, che potrebbero sfruttare la situazione per portare a Milano un attaccante di caratura internazionale.

Il Milan, con la supervisione di Massimiliano Allegri, che avrebbe già dato il suo benestare per l’arrivo dell’ex Fiorentina, sta valutando attentamente la fattibilità dell’affare. La cifra del cartellino è ritenuta accessibile, ma il nodo principale resta l’ingaggio del giocatore, attualmente molto elevato. Tuttavia, l’apertura di Vlahovic al Milan potrebbe indicare una sua disponibilità a ridursi lo stipendio pur di vestire la maglia rossonera. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se questa suggestione diventerà una trattativa concreta e, in tal caso, se il Milan riuscirà a sferrare il colpo decisivo.